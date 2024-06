Cabo Frio já tem quatro mortes confirmadas por dengue em 2024 - Reprodução

Cabo Frio já tem quatro mortes confirmadas por dengue em 2024Reprodução

Publicado 21/06/2024 19:36 | Atualizado 21/06/2024 19:36

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Foi confirmada pelo painel de arboviroses do Estado do Rio de Janeiro a morte de mais uma vítima do Aedes aegypti em Cabo Frio. Com o óbito registrado em maio, a cidade acumula quatro mortes pela doença desde o início do ano.



De acordo com as informações da Saúde Estadual, trata-se de uma idosa com mais de 70 anos, que veio a óbito após o agravamento da doença. O critério de encerramento para a causa da morte foi teste laboratorial.



Já no mês de abril, conforme o painel, a cidade confirmou o terceiro óbito por dengue. A vítima, uma mulher com idade de 50 a 59 anos, morreu após apresentar a doença com sinais de alarme. O critério de encerramento para a causa da morte também foi teste laboratorial.



Antes destas duas vítimas, outras duas mortes pela doença já haviam sido registradas na cidade, sendo um homem, morador de Tamoios, com idade de 40 a 49 anos, em março, e um idoso com mais de 70.



Até o momento, Cabo Frio registrou, conforme o painel de arboviroses, 821 casos de dengue desde o início do ano. Ademais, vale pontuar que, além da cidade, na Região dos Lagos, apenas Araruama também registrou quatro óbitos pela doença.



O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre o fato, e aguarda retorno.