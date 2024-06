Publicado 24/06/2024 13:23

Cabo Frio - Um homem de 21 anos foi preso, na tarde deste sábado (22), em Cabo Frio, após ter furtado uma bicicleta na Praia do Forte. Segundo informações do 25º BPM, agentes em motopatrulhas faziam patrulhamento pelos bairros do Braga e Algodoal, quando avistaram o suspeito com a bike e um alicate de corte. Ao ser abordado, o mesmo admitiu ter praticado o furto.

A PM conseguiu fazer contato com a vítima, um homem de 45 anos, para devolver a bicicleta. O suspeito foi levado para a 126ª DP, onde ficou preso.