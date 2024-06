Um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 13 munições do mesmo calibre, e 47 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na tarde deste domingo (23), na Rua do Meio, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma informação sobre a localização de um indivíduo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o elemento, identificado como R.T.D.S., de 21 anos, que já possuía três anotações criminais por tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o criminoso uma mochila contendo um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 13 munições do mesmo calibre, e 47 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.