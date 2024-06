126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 25/06/2024 13:14

Cabo Frio - Um homem identificado como Luís Henrique Ramos da Silva, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua 4, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, na madrugada desta terça-feira (25). A vítima foi executada com vários tiros.

Segundo informações, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a vítima morta no banheiro da casa.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, Luís Henrique possuía antecedentes criminais, incluindo uma anotação por roubo.