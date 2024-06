Furto em loja - Reprodução/ Rede social

Publicado 26/06/2024 13:52

Cabo Frio - Uma loja de biquínis localizada em um pequeno shopping na Rua Francisco Mendes, na Praia do Forte, em Cabo Frio, foi alvo de um furto na madrugada desta quarta-feira (26). O crime, que aconteceu por volta das 2h17 da manhã, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 3.850 aos proprietários. No entanto, o acusado do crime foi preso pela Polícia Militar pouco tempo depois.



Segundo informações da proprietária do estabelecimento, o autor do furto era um jovem aparentemente bem vestido que quebrou a janela do segundo andar do shopping e desceu pelas escadas do estoque. Ao chegar ao caixa, ele furtou cerca de R$ 200 em dinheiro que estava lá para troco. Em seguida, ele revirou todo o balcão e encontrou uma bolsa onde estavam escondidos R$ 3.500 que seriam utilizados para o pagamento do aluguel do imóvel.



Além do dinheiro, o criminoso também levou todos os óculos masculinos da loja, totalizando pelo menos 13 unidades. O restante da mercadoria não foi levado.



Após receber um alerta na rede informando que um elemento estava tentando invadir o estabelecimento, uma guarnição da PM foi até o local. Ao chegar, os policiais conversaram com o porteiro do condomínio, que relatou ter observado o criminoso na parte superior da loja e depois sair com uma sacola nas mãos. O porteiro ainda mostrou aos policiais uma filmagem do crime, na qual o autor do furto foi reconhecido.



Com base nas informações obtidas, a equipe realizou patrulhamento na região e conseguiu localizar o ladrão. Ele estava com uma sacola contendo seis óculos de sol de marcas variadas. O homem, identificado como A.C.G.S., de 18 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para as medidas cabíveis.