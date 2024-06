126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 27/06/2024 13:23

Cabo Frio - Na noite desta quarta-feira (26), duas portas de alumínio foram furtadas de uma clínica médica localizada na Rua Marechal Deodoro, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Um homem acusado de participar do crime foi preso.

De acordo com a ocorrência, uma testemunha disse à Polícia Militar que, após o furto, dois elementos que teriam cometido o crime, fugiram para o interior de uma antiga empresa de internet.

Após receber a denúncia, uma guarnição foi ao local e, com a autorização do proprietário da clínica, adentrou o terreno da antiga empresa. Lá, os policiais conseguiram deter um dos envolvidos, identificado como V.B.N., de 42 anos.

Em depoimento, o acusado confessou o furto e disse que agiu com um comparsa conhecido como “PIVETE”, que não foi localizado. As portas de alumínio foram recuperadas e o elemento foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a 127ª DP de Búzios, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por furto e permanece preso.