Publicado 28/06/2024 15:31

Cabo Frio - A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus dos três homens acusados de agredir e assassinar o turista Rodrigo Pereira, de 35 anos, na Praia do Forte, em Cabo Frio, em fevereiro deste ano. A decisão foi proferida no dia 6 de junho, após a defesa dos acusados alegar que eles poderiam responder ao processo em liberdade, devido à residência fixa e atividades remuneradas lícitas.

Em despacho, a juíza responsável pelo caso reforça que a prisão preventiva dos acusados se mostra “necessária e proporcional”, considerando a gravidade dos crimes imputados a eles. “Os fatos abalam a ordem pública de forma inconteste”, afirma a decisão.

A denúncia do Ministério Público aponta que o crime foi praticado com extrema violência, mediante espancamento da vítima. Rodrigo foi espancado depois que o primo dele encostou e derrubou um guarda-sol. Um dos acusados teria derrubado Rodrigo e desferido socos contra ele. Já o segundo envolvido teria agredido a vítima, que já estava caída no chão, com socos e chutes. O terceiro acusado, por sua vez, teria golpeado Rodrigo na barriga com um pedaço de madeira.

Segundo a investigação, uma testemunha ocular reconheceu cada um dos presos como participante específico da agressão. A família da vítima também relatou que um grupo de barraqueiros já demonstrava incômodo com a presença de Rodrigo e familiares na praia, inclusive com reclamações por terem ocupado parte da areia com a própria barraca.

A juíza ressalta ainda que o crime causou grande abalo à comunidade local, gerando repercussão social significativa. “Os acusados agiram com frieza e covardia, demonstrando total desrespeito à vida humana”, destaca a decisão.

Com a negativa do habeas corpus, os três homens permanecem presos, aguardando o julgamento do caso.

*Com informações do G1.