305 pinos de cocaína, sete buchas de maconha e R$ 20 em dinheiro - Divulgação/PM

Publicado 28/06/2024 15:15

Cabo Frio - Duas operações distintas realizadas por policiais militares em Cabo Frio e Arraial do Cabo resultaram na apreensão de drogas e na prisão de dois homens acusados de tráfico de entorpecentes.



Na tarde de quinta-feira (27), por volta das 14h40, uma guarnição em patrulhamento pelo Alto da Rasa, em Cabo Frio, avistou um elemento em atitude suspeita saindo de um terreno baldio. Ao ser abordado, o indivíduo, identificado como W.D.S., de 24 anos, confessou estar com drogas e indicou o local onde as escondeu.



Na busca realizada no terreno, os policiais encontraram 305 pinos de cocaína, sete buchas de maconha e R$ 20 em dinheiro. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e posteriormente à 132ª DP de Arraial, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso.

Quatro buchas de maconha, dez pinos de cocaína, R$ 70 em dinheiro e um celular Divulgação/PM

Já na noite de quinta, por volta das 23h45, uma guarnição em patrulhamento pelo Centro de Arraial do Cabo observou dois elementos em atitude suspeita em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao realizar a abordagem, os agentes encontraram com um dos envolvidos, identificado como U.S.C., de 25 anos, quatro buchas de maconha, dez pinos de cocaína, R$ 70 em dinheiro e um celular.



Em uma busca realizada nas proximidades, os policiais localizaram um saco contendo 15 frascos de lança perfume. O criminoso, que já possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas expedido pela Comarca de Duque de Caxias, foi autuado em flagrante e permanece preso.