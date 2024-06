Operação policial - Divulgação/PM

Publicado 28/06/2024 13:25

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (27), o 25° Batalhão da Polícia Militar (25° BPM) realizou uma operação policial com foco em motocicletas e veículos que abusavam de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, na Rua Porto Alegre, em Cabo Frio. A ação visava coibir a perturbação do sossego público e outros atos ilícitos.



Durante a operação, cerca de 30 motocicletas foram abordadas. Os policiais verificaram a documentação dos veículos e dos condutores, além de realizar testes de bafômetro.



Um dos principais objetivos da operação era combater o barulho excessivo produzido por motocicletas e outros veículos, que tem sido motivo de diversas reclamações da população. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso de instrumentos sonoros e sinais acústicos em desacordo com as normas é considerado infração de trânsito, sujeita a multa e apreensão do veículo.



A Polícia Militar ressalta a importância da colaboração da população no combate à perturbação do sossego público. Denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no telefone (21) 2253-1177, ou, em casos urgentes, pelo 190.



A PM também reforça que o registro de ocorrências em delegacias da Polícia Civil é fundamental para que os procedimentos investigativos necessários sejam iniciados.

