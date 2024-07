25 cápsulas de cocaína, 100 buchas de maconhas e um celular - Divulgação/PM

Publicado 01/07/2024 14:20

Cabo Frio - Na noite deste domingo (30), uma equipe da Polícia Militar apreendeu drogas e um celular na Rua Luiz Lindemberg, no bairro Guarani, em Cabo Frio.

A ação aconteceu por volta das 19h06, após a guarnição receber informações sobre o tráfico de drogas na praça do bairro São Cristóvão. Segundo as denúncias, o abastecimento das drogas era feito em uma residência no bairro Guarani.

Ao chegar ao local, a equipe realizou um cerco com o objetivo de capturar os responsáveis pelo tráfico. No entanto, os elementos conseguiram fugir antes da chegada dos policiais.

Após a fuga dos criminosos, a guarnição realizou uma minuciosa busca no local e encontrou 25 cápsulas de cocaína, 100 buchas de maconhas e um celular.

Todo o material apreendido foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso.