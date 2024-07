46 pinos de cocaína e R$ 30 em espécie - Divulgação/PM

46 pinos de cocaína e R$ 30 em espécie Divulgação/PM

Publicado 01/07/2024 14:17

Cabo Frio - Um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas neste domingo (30), por volta das 9h50, na Rua Trindade, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio.

De acordo com a PM, a operação foi realizada após uma guarnição receber informações sobre um indivíduo traficando na região. Durante a abordagem, os policiais encontraram 46 pinos de cocaína e R$ 30 em espécie no bolso do suspeito.

Ao ser interrogado, o homem confessou estar atuando como “vapor” e revelou a localização do restante do entorpecente.

O suspeito, que já possuía uma anotação criminal por tráfico de drogas, foi levado à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado e preso por tráfico de drogas.