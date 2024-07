Marcelo Magno completou 51 anos no domingo (30) - Ascom

Marcelo Magno completou 51 anos no domingo (30) Ascom

Publicado 02/07/2024 17:29

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), completou 51 anos neste domingo (30), e ganhou festa com bolo “Casca de Bala” e tudo, em evento surpresa promovido pela galera dos distritos, marcado pela presença do vereador Cleyton Barreto (PV) e de vários amigos próximos. “Gostaria de agradecer de coração pelo carinho! Obrigado a todos do distrito pelo aniversário surpresa! Um momento especial que guardarei para sempre”, disse Magno. Foi a segunda festança, já que na última sexta (28), ele foi surpreendido com uma festa antecipada em seu gabinete, que contou com a presença da primeira-dama, Gabriele Netto, e de seu filho João Marcelo, além de diversos secretários municipais e amigos próximos.

Prefeitura de Arraial do Cabo Divulgação

RESTRIÇÕES DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL

A partir de sexta-feira (5), todos os canais de comunicação oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo passam adotar uma série de procedimentos excepcionais para atendimento às restrições impostas pela legislação do período eleitoral. As principais mudanças serão nas redes sociais, com a inativação temporária de páginas e perfis em todas as plataformas, e na restrição de notícias no site oficial. De 5 de julho até 6 de outubro todos os perfis institucionais oficiais serão retirados do ar. A desativação temporária é necessária por haver interpretações da legislação eleitoral que consideram a proibição obrigatória para publicações feitas a qualquer tempo, mesmo aquelas anteriores ao início de vigência das restrições. A Coordenadoria de Comunicação atenderá exclusivamente através do e-mail ascomarraial@arraial.rj.gov.br e qualquer comunicado oficial será feito através do site do município.

