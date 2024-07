Prefeito Vantoil Martins e empresária Marlene Mattos - Renata Cristiane

Publicado 02/07/2024 18:18 | Atualizado 02/07/2024 18:34

O prefeito de Iguaba Grande Vantoil Martins (CID), recebeu nesta terça-feira (2) a empresária e diretora de TV Marlene Mattos, que já agenciou Xuxa por mais de duas décadas. Marlene veio visitar Iguaba com o objetivo de estudar o município para trazer empreendimentos que prometem ser um grande sucesso. Nesta ocasião, estava representando o empresário Marcio Clare, que é dono da "Terra dos Dinos", parque temático que fica em Miguel Pereira. E a ideia é fazer também um parque de dinossauros na área do parque ecológico iguabense.



Além disso também, Marlene pretende trazer, e já foi aceito pelo prefeito, uma festa nordestina itinerante com o pessoal da Feira de São Cristóvão (Rio), uma vez por mês. Um teleférico também está no radar. As conversas já estão bem adiantadas e Marlene garantiu que não é apenas uma primeira visita de reconhecimento, mas um estudo de território para que o projeto saia do papel com a maior celeridade possível.