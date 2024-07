Alexandre Martins entregou Casa da Juventude na noite desta terça (2) - Ascom

Publicado 03/07/2024 13:45

QUER PARA TODOS OS SEGMENTOS



Em Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP) fez a entrega, no início desta noite, da Casa da Juventude, em Manguinhos. O local oferece aulas e cursos profissionalizantes para jovens de 15 a 29 anos. No discurso de inauguração, ele anunciou que vai criar a secretaria da pasta em breve. "Não vamos parar na Casa da Juventude. A ideia é criar uma secretaria, como já criamos em outros segmentos como PCD, Pescadores, Mulher, entre outros. Meu sonho é ter em nossa cidade secretaria todos segmentos, dar autonomia e conseguir desenvolver o trabalho de cada um deles. Isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer diferença na vida delas", disse o prefeito.



Reunião entre secretarias de Saúde e Ministério da Saúde Ascom

Ainda sobre Búzios, o secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, participou nesta terça-feira (2) de uma reunião junto à secretária Estadual de Saúde, Cláudia Mello, e a direção do Conselho de secretarias municipais de Saúde do Estado com o representante do ministério da Saúde, Aristides Oliveira. O encontro teve como foco principal a discussão sobre a nova política de financiamento da Atenção Especializada proposta pelo Ministério. A proposta visa transitar do modelo atual de pagamento por procedimento para um modelo baseado em linhas de cuidado integral. Segundo Leônidas, essa abordagem busca melhorar a eficiência e qualidade dos serviços ao centrar-se numa assistência mais holística e centrada no paciente.