Prefeito Marcelo Magno visitou espaço onde será construída a nova creche de tempo integral, juntamente com o secretário de Educação Bernardo Alcântara, a secretária adjunta Romilda Suinka e a equipe diretiva - Ascom

Publicado 05/07/2024 15:25 | Atualizado 05/07/2024 15:50

NOVA CRECHE

O prefeito Marcelo Magno (PL) anunciou nesta quinta-feira (4), pelas redes sociais, a construção de uma creche de tempo integral em Pernambuca, no terreno da escola Sotero Teixeira de Souza. Marcelo, inclusive, fez uma visita técnica no espaço onde será construída a unidade, juntamente com o secretário de Educação Bernardo Alcântara, a secretária adjunta Romilda Suinka e a equipe diretiva, para conversar com a equipe técnica que está trabalhando no projeto. Serão cerca de 100 vagas a mais, disponibilizadas para a educação infantil de Arraial do Cabo.