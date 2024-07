Secretária da Mulher de Armação dos Búzios, Danielle Martins, e mulher quilombola durante inauguração do Mercado do Pescador - Renata Cristiane

A primeira-dama e secretária da Mulher de Búzios, Daniele Martins, anunciou, com exclusividade durante o evento de inauguração do Mercado do Pescador, no início da noite desta quinta-feira (4), a criação do Núcleo da Mulher Estrangeira. O núcleo será um departamento dentro da prefeitura voltado para o cuidado com as mulheres de outros países que residem no balneário. Dados apontam que existem mais de 4 mil estrangeiros residentes na cidade e o objetivo é atender essa demanda, oferecendo todo tipo de política pública e assistência necessárias.

Vale ressaltar, que um dos últimos crimes bárbaros de feminicídio que aconteceu em Búzios foi contra uma argentina que estava morando há pouco mais de uma semana na cidade, então houve uma reação por parte das autoridades municipais para a criação desse núcleo que pretende oferecer mais proteção e inclusão das estrangeiras.

Confira a conversa com Daniele Martins: