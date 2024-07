Diversas autoridades acompanharam a entrega das obras de infraestrutura do bairro Colina, entre eles, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, e os secretários estaduais das Cidades, Douglas Ruas, e do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que representaram o governador Cláudio Castro (PL) - Renata Cristiane

Diversas autoridades acompanharam a entrega das obras de infraestrutura do bairro Colina, entre eles, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, e os secretários estaduais das Cidades, Douglas Ruas, e do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que representaram o governador Cláudio Castro (PL)Renata Cristiane

Publicado 04/07/2024 12:36 | Atualizado 04/07/2024 12:44

ENTREGOU OBRA E ANUNCIOU MAIS



O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), está realizando diversas inaugurações, nesta última semana que o prazo eleitoral permite. Na tarde desta quarta-feira (3), ele entregou as obras de infraestrutura do bairro Colina, acompanhado do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, e dos secretários estaduais das Cidades, Douglas Ruas, e do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que representaram o governador Cláudio Castro (PL). Castro viria à Região dos Lagos para esta agenda, mas teve que cancelar para ir a uma reunião do presidente Lula (PT) em Brasília. “Quero agradecer imensamente ao nosso governador Cláudio Castro, por tantas obras que tem apostado aqui na nossa cidade, tanto aqui na Colina, como o Estrada da Boa Vista, a do Alecrim, a própria construção do nosso Hospital Municipal, uma obra de grande importância para a nossa população”, celebrou. Na ocasião, Bacellar anunciou autorização para início imediato para obras do Parque Estoril, que já devem ter início semana que vem. Ainda na cerimônia, Pastel disse que vai ter ainda uma “empreitada” do Limpa Rio, programa do governo do Estado de dragagem de córregos e rios. Confira, abaixo, os registros de entrevistas e discursos.





________________________



Prefeito Fábio do Pastel durante inauguração do CEAM Renata Cristiane

ENTREGA DO 1º CEAM

Logo depois da cerimônia no bairro Colina, Pastel foi para mais uma entrega, desta vez na Vila São Pedro. Inaugurou o primeiro Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) do município, espaço de acolhimento às mulheres em situação de violência. A unidade também vai promover acompanhamento psicológico, social e dará orientações jurídicas a essas mulheres. O equipamento se chamará CEAM Daiana Borges, em homenagem à enfermeira e moradora da cidade que teve sua vida tirada em um ato violento.



Na última semana, o prefeito Fábio do Pastel e o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, receberam o representante do Governo do Estado, Adenilson Honorato, para alinhar a entrega da obra Cleydson Alan/Divulgação PMSPA

CINE SÃO PEDRO

E as entregas de Pastel não param por aí. Ele fará a inauguração do Cine São Pedro nesta quinta-feira (4), às 17h, com a presença do secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, e outras autoridades municipais, além de representantes da secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O Cine será o segundo cinema no Brasil a ser entregue pelo programa 'Cinema da Cidade', resultado de uma parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado e Ancine. Localizado no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal, o local ocupa um terreno cedido pela Prefeitura, abrangendo 2.739 m². O complexo possui duas salas com capacidade total para 174 pessoas: uma sala 2D com 96 lugares e outra 3D com 78 assentos, ambas adaptadas para acessibilidade, incluindo acesso para cadeirantes, pessoas com deficiência motora e obesidade. Após a entrega da obra, os próximos passos incluem a aquisição de equipamentos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e a abertura de processo licitatório para a concessão do cinema, que será operado por gestão privada. Fechando a semana, Fábio entrega nesta sexta-feira (5), às 15h, uma outra demanda bastante esperada pela população que é o novo cemitério (o antigo não tem mais espaço), no Retiro. A necrópole possui 1.338 gavetas. Ufa, é fôlego que não acaba.