Vistoriando o Cine - Reprodução/Rede social

Publicado 28/06/2024 17:06

São Pedro da Aldeia - A população de São Pedro da Aldeia vai ganhar, em 2024, um novo cinema. O prefeito Fábio do Pastel e o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, receberam representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ) para alinhar a entrega da obra na próxima semana. A implantação do “Cine São Pedro” é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, no âmbito do programa “Cinema da Cidade”, com recursos federais da Agência Nacional de Cinema (Ancine). Pela Secec, participaram do encontro Adenilson Honorato, responsável pela assessoria especial de Relações Intermunicipais, e Tássio Pereira, da coordenadoria de Engenharia e Arquitetura.



O prefeito Fábio do Pastel comemorou a implantação do cinema na cidade. “O representante do município sou eu, mas é a população de São Pedro da Aldeia que ganha. Quero parabenizar o Governo do Estado por tanto empenho e preocupação com a obra, acompanhando passo a passo, e a secretária Danielle, uma pessoa que vem lutando muito a frente da pasta, para entregar essa obra tão importante para os nossos munícipes”, destacou.



Durante o encontro, as autoridades vistoriaram o complexo exibidor, construído em um terreno de 2.739 metros quadrados, cedido pela Prefeitura. O espaço fica localizado no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal Dr. Átila Costa, e conta com duas salas de projeção – uma de 96 lugares, 2D, e outra sala, 3D, com capacidade para 78 pessoas –, bomboniere, bilheteria, sala de administração, sanitários femininos e masculinos e vestiário, além de ambientes de livre circulação.



Para o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, a chegada do cinema também vai fortalecer a economia criativa no município. “Fico muito feliz em participar desse momento, ao lado do prefeito Fábio do Pastel. Trabalhamos muito para viabilizar a chegada desse projeto e ver a concretização desse sonho. O setor audiovisual é um dos grandes vetores no desenvolvimento cultural e econômico da cidade e termos um cinema dessa dimensão, instalado ao lado do nosso Teatro Municipal, é um atrativo muito significativo. Nossa expectativa é que esta área se torne um grande ponto cultural, de entretenimento e lazer, onde o público poderá desfrutar de diferentes experiências artísticas”, disse.



As próximas etapas, pós entrega da obra, abrangem a aquisição de equipamentos, por parte da Secec-RJ, e a abertura de processo licitatório para a concessão do cinema, que terá gestão privada. O complexo também vai ganhar serviços de paisagismo, que serão executados pelo município.



O assessor especial de Relações Intermunicipais da Secec-RJ, Adenilson Honorato, falou sobre a visita ao município. “Viemos para estabelecer uma parceria junto à Prefeitura na logística de apoio e segurança da edificação, enquanto os equipamentos estão sendo adquiridos por parte da Secec. A gente está na fase de compra de equipamentos e, logo em seguida, será feita a licitação de concessão do cinema. O Cine São Pedro é um dos cinemas mais bonitos e bem equipados do Estado. É uma conquista enorme para a cidade de São Pedro da Aldeia, para a cultura do audiovisual, para todas as pessoas que nunca foram ao cinema e que não precisarão mais sair daqui para cidades vizinhas para assistir um grande filme. Parabéns ao prefeito Fábio do Pastel por esse olhar diferente para a política pública, pela democratização da cultura”, complementou.



As salas de cinema também atendem a critérios de acessibilidade. “O projeto do cinema de São Pedro da Aldeia foi concebido via Ancine, uma empresa parceira nossa, dentro da Norma 9050, a Lei de Acessibilidade, possibilitando o acesso a cadeirantes e pessoas com deficiências motoras. Temos também espaços reservados para cadeirantes e assentos para pessoas com obesidade”, ressaltou Tássio.



Também participaram da vistoria o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, e o secretário adjunto da pasta, José Renato Alves.

