Ônibus Reprodução

Publicado 27/06/2024 18:42

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia vai realizar atualizações em seis linhas de ônibus a partir de segunda-feira (1). As linhas 501, 504, 510, 514 e 520 terão novos horários e a 505 terá uma mudança na rota.



De acordo com o município, a prefeitura assumiu as linhas municipais como forma de garantir o transporte público à população. Confira as novas grades de horários e itinerário:



A linha 501 | Baleia x Base ganha dois novos horários à noite, com adaptações ao longo do dia. Antes, o último ônibus saindo da Baleia era às 20h15 e, a partir de segunda-feira (01), os passageiros terão ainda os horários de 21h10 e 21h50. Assim como quem sai da Base, que tinha como última opção o ônibus às 19h35, agora também terão os horários de 20h25 e 21h05.



Já a linha 505 | São Pedro x Retiro, seguirá pela Estrada da Boa Vista, mas irá entrar na Rua Brasil, fazer o contorno em frente ao Cemitério Park da Saudade e retornar ao itinerário original.

Linha 505 | São Pedro x Retiro Reprodução

Os usuários da linha 510 | São Pedro x Balneário também passam a contar com mais um horário à noite, sendo o último ônibus às 22h30 saindo do Centro e às 23h15 saindo do Balneário. As linhas 514 | São Pedro x Rua do Fogo, 520 | São Pedro x Jardim Primavera e linha 504 | São Pedro x Alecrim terão pequenas alterações na grade de horários já existente, para melhor adequação do itinerário.