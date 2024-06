Homenagem ao padroeiro - Reprodução

Publicado 26/06/2024 13:26

São Pedro da Aldeia - A tradicional festa do padroeiro de São Pedro da Aldeia promete movimentar o fim de semana. A programação começou nesta terça-feira (25) e segue até o domingo (30). O destaque fica para o sábado (29), Dia de São Pedro, com a tradicional alvorada, às 6h, a procissão marítima e terrestre, às 16h, e a Santa Missa Campal, às 18h. O dia também terá festejos externos e, encerrando a noite de festa e fé, show católico com o diácono Alberto Araújo.

A programação da sexta-feira (28) contará com novena, santa missa, festejos externos (noite do petisco) e muita música ao vivo com o grupo Roda do Sol, a partir das 19h30. A procissão marítima e terrestre do sábado (29) sairá da Capela São Pedro do Porto, na Pitória. O cortejo chegará à Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, e de lá seguirá para a Igreja Matriz.

Todas as missas acontecem na Igreja Matriz, localizada na Praça Agenor Santos, no Centro. As ações contam com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Turismo, Cultura, Saúde e de Segurança e Ordem Pública.

Confira a programação completa:

Terça-Feira (25):

18h: Novena

18h30: Santa Missa

19h30: Cantina Aberta

Quarta-Feira (26):

18h: Novena

18h30: Santa Missa

19h30: Cantina Aberta

Quinta-Feira (27):

17h: Adoração ao Santíssimo

18h: Novena

18h30: Santa Missa

19h30: Cantina Aberta

Sexta-Feira (28):

18h: Novena

18h30: Santa Missa

19h30 às 2h: Noite do Petisco

19h às 23h30: Show com o grupo Roda do Sol

Sábado (29):

6h às 7h30: Alvorada

8h: Santa Missa

10h: Santa Missa

16h às 18h: Procissão Marítima e Terrestre

18h: Santa Missa Campal

19h às 21h: Festejos externos

21h às 23h: Show católico com o diácono Alberto Araújo

Domingo (30):

18h30: Santa Missa Campal

19h30: Cantina Aberta