Publicado 24/06/2024 13:27

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove a 4ª edição do projeto “Saúde Móvel” nesta segunda-feira (24). Serão realizados ecocardiogramas e ultrassonografias para pacientes já agendados. A programação também vai contar com atividades abertas ao público. A unidade móvel ficará no estacionamento da loja de departamentos Havan, no bairro Campo Redondo, até a próxima sexta-feira (28). O atendimento será realizado das 8h às 17h.

Serão oferecidos 150 exames por dia para os pacientes previamente agendados pela Regulação Municipal da Secretaria de Saúde. O projeto visa agilizar os procedimentos para os usuários do SUS e facilitar o acesso da população ao atendimento de qualidade.

O projeto irá oferecer, ainda, palestras e atividades de autocuidado para o público interessado.

A Secretaria de Saúde ressalta que apenas os pacientes agendados previamente avisados da data e horário serão atendidos pela unidade móvel.