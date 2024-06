Meyre Miranda Balga e Thiago da Conceição Medeiros, foram detidos pela equipe da 125ª DP - Divulgação/PM

Publicado 21/06/2024 13:17

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia cumpriu, na tarde desta quinta-feira (20), dois mandados de prisão temporária relacionados ao homicídio do ex-candidato a vereador, Liezer Miranda Balga, conhecido como “Nóia”. Os acusados, Meyre Miranda Balga e Thiago da Conceição Medeiros, foram detidos pela equipe da 125ª DP.



O crime, ocorrido em novembro de 2023 no bairro São João, envolveu agressões com pauladas e disparos de arma de fogo. As investigações apontam que Meyre teria procurado um traficante local para resolver um conflito familiar relacionado à casa do pai, da qual Liezer se recusava a sair. O desentendimento culminou no homicídio da vítima, que resistiu à ordem dos traficantes para desocupar o imóvel.



Os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia. Thiago, um dos acusados, possui um histórico criminal extenso, incluindo tráfico de drogas, porte de arma de fogo, ameaça, lesão corporal, furto, corrupção de menores, receptação e agora homicídio. Thiago é irmão do líder do Comando Vermelho na região, investigado por envolvimento em diversos crimes violentos contra moradores locais.