Criminoso sendo preso - Divulgação/PM

Criminoso sendo preso Divulgação/PM

Publicado 19/06/2024 14:57

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta quarta-feira (19), agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) cumpriram um mandado de prisão temporária contra Danniel Peter Franco, conhecido como “2N”, em uma residência na Rua Arnaldo de Moura Henrique, no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia.



Danniel era investigado por homicídio e, durante a ação, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes na casa, incluindo mais de trezentos papelotes de maconha, 100 de cocaína, três carregadores de pistola, rádios comunicadores, coldres de pistola, balança e material para endolação.



Além das drogas, também foram apreendidos bens relacionados ao tráfico de drogas, como cordões, anéis e pingentes dourados com a inscrição do vulgo “2N”, além de relógios da marca Invicta. Esses apetrechos são comumente utilizados por traficantes para ostentar sua posição de hierarquia na comunidade.



Danniel já possui diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação ao Comando Vermelho, tendo feito parte da facção criminosa na Favela do Lixo em Cabo Frio. Apesar de seu histórico criminal, ele recebia pensão da Marinha do Brasil, onde seu pai serviu.



Diante dos fatos, Danniel foi encaminhado à 125ª DP, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.