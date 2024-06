Obras na reta final - Reprodução/ Rede social

Publicado 18/06/2024 16:15

São Pedro da Aldeia - As obras no bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, estão prestes a acabar. As intervenções, realizadas pelo governo do estado por meio da secretaria das Cidades, estão reurbanizando dezoito ruas que vão beneficiar mais de dez mil moradores da região.



O projeto chegou a 90% de execução e inclui serviços de drenagem, pavimentação e calçamento. Até o fim das intervenções, serão investidos mais de R$12 milhões em melhorias. Três ruas ainda estão em fase de drenagem. As obras têm previsão de serem entregues até o início do mês de julho.



De acordo com o secretário Douglas Ruas, o projeto é fundamental para promover qualidade de vida e dignidade aos moradores. “É muito orgulho entregar esse projeto aqui no bairro Colinas. O morador merece ser valorizado e o compromisso do Governo do Estado é exatamente esse, entregar qualidade de vida”, disse.



Roberto Filgueira, de 48 anos, mora há 20 anos na região e revela que seu maior sonho era ver o bairro revitalizado. “Nunca imaginei que algum dia eu ia ver isso que eu estou vendo hoje. Foi muita mudança. Gente feliz no local onde mora. É gratificante demais acompanhar tudo isso”, disse orgulhoso.



Estrada da Boa Vista



Outro projeto também acontece na Estrada da Boa Vista. A via, que terá mais de 6 km de melhorias, vai receber mais de R$ 12, 5 milhões de investimento em drenagem e pavimentação.

