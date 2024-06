"Projeto Furdunço" - Divulgação

"Projeto Furdunço"Divulgação

Publicado 14/06/2024 18:24

- São Pedro da Aldeia recebe, neste sábado (15) e domingo (16), uma programação especial voltada à disseminação dos saberes populares e das tradições culturais afro-brasileiras. O evento, intitulado “Projeto Furdunço”, vai oferecer oficinas gratuitas e apresentações artísticas no Centro de Cultura Afro-brasileira, no bairro Porto da Aldeia, e na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro.A iniciativa foi uma das propostas aprovadas pela Lei Paulo Gustavo no Edital “Diversidades em Diálogo”, lançado em 2023 pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.Na programação de sábado estão previstas oficinas de jongo, cavalo marinho, coco de roda e percussão, das 9h às 19h, no Centro de Cultura Afro-brasileira, na antiga Pousada Oliette Couper, localizada à Avenida Pitória, nº 1301, no bairro Porto da Aldeia. No domingo, as atividades no espaço acontecerão até as 12h. Todas as oficinas contarão com intérprete de libras. Para participar, é necessário efetuar inscrição preenchendo o formulário eletrônico no link https://tinyurl.com/5n8j3x9e. No domingo (16), a programação terá continuidade na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, a partir das 15h, com apresentações da Sambada de Cavalo Marinho, do grupo Boidaqui e do grupo percussivo feminino Ventarolas. O evento também contará com a participação dos artistas convidados Aline Arco-íris, Angolagos, Negadeza e Renato Mendonça.Idealizado pela professora, musicoterapeuta e fomentadora cultural Sá Soraya, o projeto consiste em um encontro de mestres e brincantes da cultura popular, conectando música, canto e dança. A proposta é fomentar e democratizar o acesso às tradições da cultura afro-brasileira na Região dos Lagos. “Furdunço vem do tronco linguístico banto que significa ‘festa popular’ e é no clima de encontros e festejos que o projeto se configura, para realizar um intercâmbio de saberes entre mestres e brincantes da cultura popular da capital e do interior do estado”, destacou.