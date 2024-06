Festa de São Pedro - Divulgação

Festa de São Pedro Divulgação

Publicado 14/06/2024 16:46

São Pedro da Aldeia - A tradicional Festa de São Pedro, padroeiro do município aldeense, promete movimentar a segunda quinzena de junho. A Paróquia São Pedro divulgou a programação religiosa, que começa neste domingo (16) e vai até o dia 30 de junho, com novenas, missas, cantinas, shows com cantores católicos e a tradicional festa junina.



O festejo começa com o “Chá com São Pedro”, a partir das 15h, que acontece na Matriz Auxiliar, no bairro Vila de São Pedro. A Paróquia irá promover, ainda, uma noite de massas, na próxima sexta-feira (21), com show da cantora Maria Paula.



Na programação, terá um almoço no dia 23 de junho, com show de Lucas. Por fim, uma noite de petiscos no dia 28, seguido da apresentação do grupo Roda do Sol. As tradicionais novenas são realizadas diariamente, iniciando na próxima quinta-feira, da semana que vem (20) e seguem até sexta-feira (28) na Igreja Matriz.



O dia do padroeiro, 29 de junho, será marcado por Santas Missas, com início às 8h e às 10h na Igreja Matriz, localizada no Centro. O feriado municipal contará com a tradicional alvorada às 6h.



A procissão marítima e terrestre acontece a partir das 16h, seguido da Santa Missa Campal, às 18h. O dia segue com festejos e termina com show católico do diácono Alberto Araújo. Encerrando a programação, no domingo (30), às 18h30 terá missa campal e cantina aberta.

Programação Divulgação