Publicado 13/06/2024 14:36

- Nesta sexta-feira (14), acontece em São Pedro da Aldeia a 8ª edição do Baile de Dança de Salão que vai agitar a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro. O evento vai levar para o espaço aulões de bachata, salsa e zouk sob o comando do instrutor de dança Alex Salles (Lelek), da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes. O baile terá início às 19h30 e vai abranger, ainda, a programação do 2º Encontro Literário Aldeense (E.L.A) com feira de livros e artesanato A programação será voltada especialmente aos admiradores e adeptos da Dança de Salão, modalidade praticada em duplas. A orientação é que os interessados compareçam com roupas confortáveis e calçados fechados, que permitam uma boa conexão com o piso e movimentos amplos. O evento também contará com a participação dos alunos da oficina de Dança de Salão da Escola de Artes e professores convidados, além de participantes das Feiras Culturais Itinerantes da Secretaria de Cultura.O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a realização de mais uma edição do evento. “Este baile, em especial, será realizado na Praça da Matriz compondo a programação do nosso 2º Encontro Literário Aldeense, que estará acontecendo na praça desde as 15h. Será um momento de diversão, de celebração da arte da dança e uma oportunidade de os alunos da Escola de Artes colocarem em prática o que estão aprendendo nas aulas. Aproveito para convidar a população para participar também do nosso Encontro Literário, que terá diversas atrações culturais para toda a família”, disse.– Início do 2º Encontro Literário Aldeense (E.L.A)– Música instrumental com professores da Orquestra Sons da Aldeia– Palestra “A Diáspora Negra” com o escritor Dom Ébano– Painel sobre a Laguna de Araruama com a escritora e bióloga Jaqueline Brum– Teatro de fantoche com Sheila ClementePalestra com a escritora Janaína da Cunha– Oficina literária sobre poesia com Andréa Rezende– Apresentação da Orquestra Sons da AldeiaShow com Scarlet Horranna & Banda– Início do 8º Baile de Dança de Salão