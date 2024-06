Encontro Literário - Divulgação

Publicado 13/06/2024 13:40

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia promove, nesta sexta (14) e sábado (15), a partir das 15h, o 2º Encontro Literário Aldeense (E.L.A) com programação especialmente dedicada aos fãs da arte e da literatura. O evento vai levar diversas atrações culturais gratuitas, como feira de livros, artesanato, música, dança e teatro, para a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro. Na sexta, a programação contará, ainda, com a realização do 8º Baile de Dança de Salão, que também será aberto ao público, a partir das 19h30.



A convite da Secretaria, a Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (ALSPA) estará presente com estandes de autores locais e artistas convidados, promovendo a exposição e venda de livros e obras de arte, além de atividades como palestras, oficina literária, roda de conversa e recitação de poesias. Dentre os escritores participantes estão Rogério Veiga, presidente da entidade, Zuleica Tani, tataraneta de Monteiro Lobato, e Janaína da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha.



Os equipamentos culturais da cidade e os artistas contemplados pelo Edital de Chamamento nº 12/2023, aberto pela Secretaria de Cultura, também terão destaque na programação. Na sexta-feira (14), a criançada poderá se divertir com o teatro de fantoche, apresentado por Sheila Clemente, e com o show de MPB da Scarlet Horranna & Banda. A apresentação da Orquestra Sons da Aldeia também promete encantar o público com uma seleção de clássicos do samba, pop e MPB, sob a regência do coordenador Jorge Rafael Goes.



No sábado (15), a programação contará com shows da cantora Emilene Suzana e do Samba do Washow, com muito samba e pagode retrô; performances de teatro com as atrizes Adriana Amarante e Anna Beatriz Cabral, também contempladas pelo Edital; e apresentações do grupo de dança cigana “Ciganeando Por Aí” e do Ballet Municipal, sob a direção do coordenador Ramirez Menezes.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a proposta do evento. “Preparamos uma programação voltada à valorização e incentivo à leitura, abrangendo também diferentes segmentos culturais da nossa cidade. Será um evento para toda a família e uma excelente oportunidade para que a nossa população, especialmente as crianças e os mais jovens, tenha contato com o universo dos livros e conheça o trabalho fantástico dos escritores e artistas aldeenses. Para esta segunda edição, contamos novamente com a importante parceria da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, a ALSPA, e a participação especial dos nossos artistas do Edital, dos nossos artesãos, da Orquestra Sons da Aldeia e do Ballet Municipal”, destacou.



Confira a programação completa:



Sexta-feira (14) – Praça da Matriz



15h – Música instrumental com professores da Orquestra Sons da Aldeia

15h40 – Palestra “A Diáspora Negra” do escritor Dom Ébano

16h – Painel sobre a Laguna de Araruama com a escritora e bióloga Jaqueline Brum

16h40 – Teatro de fantoche com Sheila Clemente

17h – Palestra com a escritora Janaína da Cunha

17h30 – Oficina literária sobre poesia com Andréa Rezende

18h – Apresentação da Orquestra Sons da Aldeia

19h – Show com Scarlet Horranna & Banda

19h30 – Início do 8º Baile de Dança de Salão



Sábado (15) – Praça da Matriz



15h – Show com Emilene Suzana

15h45 – Performance de teatro solo com Adriana Amarante

16h – Performance de teatro em grupo com Anna Beatriz Cabral

16h30 – Apresentação de dança cigana com grupo “Ciganeando Por Aí”

17h – Apresentação do Ballet Municipal

17h30 – Recitação de poesias com Suramy Pedrosa e Gabriela Chaffin

Performance de teatro solo com Anna Beatriz Cabral

18h – Microfone aberto

Apresentação do poema premiado “Sal em Memórias” com Luciana Rugani

19h30 – Show com Samba do Washow

