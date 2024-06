Thati Dias - Divulgação

Publicado 11/06/2024 15:16 | Atualizado 11/06/2024 15:18

- São Pedro da Aldeia, ponto de conexão entre as cidades que compõem a Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, reúne autoras e artistas contemporâneas de projeção local e nacional com o objetivo de fomentar o protagonismo feminino na literatura na Região dos Lagos por meio das artes da palavra, nos dias 28 e 29 de junho, no Solarium Eventos, durante a 4ª edição do Festival Mulheres de Sal.O termo “artes da palavra” considera a literatura em aspecto amplo, não apenas na forma escrita, mas também oral por meio de rimas, contação de histórias, painéis de debate, performances narrativas e apresentações musicais.A iniciativa é patrocinada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (SECEC RJ), é estruturada para atender pessoas com deficiência, com tradução simultânea em libras, rampas de acesso e banheiros adaptados para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida.O festival prevê ações para a formação de público leitor na sexta-feira (28). Nesse dia, serão convidadas a participar escolas da rede pública e privada do município, visando o estímulo e sensibilização ao livro e a literatura para o público infantil.No sábado (29), acontece uma programação rica com oficina para autoras e editoras independentes, painéis literários, feira de livros, shows musicais e intervenções artísticas. Uma presença muito esperada é a da escritora indígena Geni Núñez, que escreve sobre contra colonialidades de forma descomplicada em suas redes sociais, com mais de 300 mil leitores diários.O show “Alfabeto Sonoro” de Letrux é o ponto alto da programação. Crescida em São Pedro da Aldeia, essa é a primeira apresentação da cantora na cidade da sua infância, após a conquista do reconhecimento nacional e participação em grandes palcos.Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla:Para saber mais, acesse as redes oficiais do projeto Mulheres de Sal (@mulheresdesal_) e confira abaixo a programação:Espetáculo infantil “Cantigas Praieiras” com Sá Soraya“Num miado de estrelas”: Oficina de sensibilização à leitura com Bela LopesContação de histórias com “Baobazinho” Feira Literária durante todo o eventoOficina “Arte da palavra: editoras de literatura, modos de fazer, modos de usar”com Editora Cousa;Encontro de TerçaAreninha literária com contação de histórias para crianças com Carla NunesPainel literário com autoras indígenas ( Geni Núñez, Eliane Potiguara e Eloá Puri)Slam das Donas e palco aberto– Beat LivreThati Dias apresenta “Soturna”Painel literário com autoras negras (Sonia Rosa, Juliana Correia e Sá Soraya)Eloá Puri e bandaLetrux canta “Alfabeto Sonoro”Cortejo com “Ventarolas”.Feira Literária durante todo o evento.Endereço: Avenida Porto Feliz, 90, Balneário São Pedro. São Pedro da Aldeia – RJ. *O evento é aberto ao público, mas está sujeito à lotação.