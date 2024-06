Operação da Guarda Ambiental - Divulgação

Publicado 10/06/2024 17:43

São Pedro da Aldeia - No último sábado (8), a Guarda Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia realizou uma operação em conjunto com agentes da 8ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam). O defeso do camarão segue em vigor em toda a extensão da Lagoa de Araruama e, para garantir a reprodução das espécies, a prefeitura de São Pedro da Aldeia mantém a fiscalização. O objetivo da ação é combater a pesca irregular durante o período restritivo, que vai até o dia 30 de junho.



Durante a operação, foram apreendidas sete redes de pesca, sendo duas do tipo “troia”, com aproximadamente 200 metros cada; quatro redes de pesca de correnteza e uma rede de arrasto. Também foram apreendidos cerca de 60 kg de camarão.



O comandante da Guarda Ambiental, Thaian Carvalho, comentou a respeito do trabalho realizado. “O período de defeso do camarão vai até 30 de junho e nós continuaremos realizando operações para combater a pesca irregular e preservar o crescimento e desenvolvimento da espécie”, reforçou.



Defeso dos crustáceos



O período de restrição na pesca tem o objetivo de garantir o crescimento da espécie, proporcionando o recrutamento e o reabastecimento dos estoques naturais. É importante ressaltar que, atualmente, o defeso de peixes acontece separadamente do de crustáceos.



O secretário de Meio Ambiente e Pesca Mario Flavio Moreira, reforça a importância do período. “O primeiro defeso do camarão foi um sucesso e tenho certeza de que este será também. A fiscalização vai atuar em conjunto com os demais municípios, pois é por meio do defeso que podemos garantir uma melhoria significativa no crescimento das espécies. Com isso, são adquiridos melhores valores na comercialização do pescado da Laguna”, apontou o secretário.

Foram apreendidos cerca de 60 kg de camarão Divulgação