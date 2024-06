125ªDP (São Pedro da Aldeia) - Divulgação/PM

São Pedro da Aldeia - Agentes da 125ªDP (São Pedro da Aldeia) prenderam, na última quarta-feira (5), uma mulher acusada de participar de uma tentativa de homicídio. Ela foi capturada no Bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, após informações do setor de inteligência.

De acordo com as investigações, em outubro de 2023, no bairro Morro dos Milagres, a acusada emprestou o carro ao ex-genro, que não aceitava o fim do relacionamento, e ainda o acompanhou quando ele atentou contra a vida do atual namorado da filha. Na ocasião, o genro atirou na cabeça da vitima.

Após ser baleado, o homem foi socorrido e encaminhado a um hospital pela filha. Após atendimento médico, sobreviveu ao ferimento. O autor evadiu-se do local com a ajuda da acusada e atualmente encontra-se foragido.