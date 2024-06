Líder quilombola moçambicano - Divulgação

Publicado 07/06/2024 14:49

- Nesta sexta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, o Teatro Municipal Dr. Átila Costa apresenta, às 19h, o espetáculo Carukango. A peça é baseada na biografia do líder quilombola moçambicano, símbolo de luta e resistência contra a escravidão negra na serra de Macaé-RJ. A apresentação contará com intérprete de Libras e tem entrada gratuita. Os bilhetes podem ser retirados na Internet, no site Sympla . A classificação é livre. A atração tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.A montagem do espetáculo tem como objetivo dar visibilidade e protagonismo ao artista negro e às manifestações afro-brasileiras. A realização do projeto é do Núcleo de Experimentos Cênicos (NEC), Governo Federal, Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), por meio da Lei Paulo Gustavo. A direção e dramaturgia é de Yuri Negreiros.A distribuição dos ingressos está sujeita à lotação do espaço. Mais informações podem ser obtidas junto à produção pelo número ‪(22) 999323930 (WhatsApp).O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.