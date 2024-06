Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 06/06/2024 16:05

São Pedro da Aldeia - Nesta sexta-feira (7), fechando a programação da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove uma audiência pública para criação da Unidade de Conservação Ilha dos Macacos, localizada na área do Assentamento Ademar Moreira, no bairro São Mateus.



O evento será realizado na Câmara Municipal, às 14h. O objetivo é apresentar, com transparência, à sociedade civil e organizada a relevância de se ter este espaço de preservação ambiental na cidade.

Perfil da vegetação na borda norte da área de estudo na Ilha dos Macacos / Crédito:IPEDS Divulgação

O secretário de Meio Ambiente e Pesca Mario Flávio Moreira, destaca a importância de se criar a Unidade de Conservação no município. “Nosso objetivo é preservar as espécies endêmicas e a vegetação, além de proteger o macaco Bugio, símbolo do local”, apontou.



A criação de uma unidade de conservação também favorece o município em questões como o ICMS Verde e conta pontos para a classificação da cidade no ranking de preservação ambiental estadual. A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia está localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro.

