Vacinação - Divulgação

Publicado 06/06/2024 14:39

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza, neste sábado (8), o Dia de Vacinação contra a Poliomielite e a Dengue. A mobilização será em todas as unidades de saúde do município, a partir das 8h. É fundamental que os pais/responsáveis levem os filhos para a vacinação, apresentando o cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

público-alvo da vacinação contra Poliomielite é formado por todas as crianças de 2 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Já a vacina contra a Dengue estará disponível para todas as crianças e adolescentes de 10 anos completos a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).

O Dia D tem o objetivo de alcançar o máximo de pessoas em um curto intervalo de tempo. Também chamada de paralisia infantil, a poliomielite, doença imunoprevenível de grande importância em saúde pública, está incluída no Calendário Nacional pelas sequelas permanentes, como a paralisia dos membros inferiores e risco de morte. Ela é causada pelos poliovírus 1, 2 e 3.

Confira os horários de funcionamento de cada posto de saúde:

• Das 8h às 13h

ESF Parque Arruda: Avenida dos Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda

UBS Retiro: Estrada do Retiro, s/nº – Retiro

UBS Três Vendas: Estrada das Três Vendas, s/nº – Três Vendas

• Das 8h às 15h

ESF Recanto das Orquídeas: Rua Lúcia Helena, s/nº – Recanto das Orquídeas

UBS Cruz: Estrada da Cruz, s/nº – Cruz

• Das 8h às 17h

ESF Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim

ESF Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande

ESF Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo

ESF Campo Redondo I e II: Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo

ESF Colina: Rua da Colina, nº 370 – Colinas

ESF Flexeira: Rua da Adutora, s/nº – Flexeira

ESF Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio

ESF Porto do Carro: Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro

ESF Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, nº 66 – Praia Linda

UBS Recanto do Sol: Rua Sérgio Ferreira Nunes, nº 12 – Recanto do Sol

ESF São João I: Rua São Jorge, s/nº – Bairro São João

ESF São João II: Rua Marechal Juarez Távora, 168

ESF São Mateus: Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus

ESF Vinhateiro: Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/nº – Balneário

UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues Milagres, nº 52 – Estação

UBS Fluminense: Rua Rezende, nº 54 – Bairro Fluminense

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/nº – Mossoró

UBS Porto da Aldeia: Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/nº – Rua do Fogo

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo.