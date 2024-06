Prefeito Fábio do Pastel assinou o termo aditivo de cooperação que renova e amplia a parceria com a Firjan/SENAI - Divulgação

Prefeito Fábio do Pastel assinou o termo aditivo de cooperação que renova e amplia a parceria com a Firjan/SENAIDivulgação

Publicado 04/06/2024 17:38

São Pedro da Aldeia - Nesta segunda-feira (3), o prefeito Fábio do Pastel assinou o termo aditivo de cooperação, que renova e amplia a parceria com a Firjan/SENAI, beneficiando a população aldeense. São mais de 600 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidas por meio da parceria.

Ao todo, serão oferecidas 606 vagas e as inscrições abrem ao longo deste ano. A parceria garante a realização dos cursos de assistente administrativo, assistente de controle de qualidade, pedreiro de alvenaria e vedação, assistente de operações em logística, aplicador de revestimento cerâmico, operador de computador, eletricista de obras e pintor de edificações.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “Estou feliz de fechar mais uma parceria com a Firjan, com mais oito cursos profissionalizantes e 606 vagas. Isso é muito bom para o nosso município, que vem crescendo com pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Parabenizo o Thiago Ribeiro, nosso secretário de Agricultura; Claudio Viviani, secretário de Desenvolvimento Econômico. Também agradeço ao empenho e dedicação da chefe de Divisão de Agricultura, Vanusa Arruda”, destacou.

O secretário Thiago Ribeiro celebrou a assinatura do termo aditivo. “A assinatura é mais uma garantia dessa grande parceria que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Firjan firmaram mais uma vez. No ano passado foram abertas 300 vagas. Este ano, nós dobramos, pois vamos oferecer 600 vagas. Os cursos serão feitos durante todo o ano para trazer qualificação profissional a toda à população aldeense. Afinal, estão chegando empresas no município e a cidade necessita dessa qualificação”, disse.

Também participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e de Governo, Luiz Fernando Gomes Junior, além da chefe de Divisão do Trabalho, Vanusa Arruda. Também estiveram presentes os representantes da Firjan, Rita Perez, Kelly Araújo, Bruno Aguiar e Douglas Farias.