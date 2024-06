Banda Brasilidade - Divulgação

Publicado 04/06/2024 13:03

São Pedro da Aldeia - Nesta quarta-feira (5), os fãs e admiradores da Música Popular Brasileira (MPB) poderão curtir uma programação especial na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. A segunda edição da temporada 2024 do Concerto Musical Gabriel Joaquim será comandada pela banda Brasilidade. O evento terá início às 19h e contará com entrada gratuita – estando sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

Intitulado “Um resgate à MPB”, o concerto terá repertório 100% composto por composições da música brasileira, resgatando sucessos que marcaram as décadas de 60 a 90, além de hits do início dos anos 2000, interpretados na voz de Danny Cassilhas (voz & violão), acompanhada de Diogo Gonçalves (baixo) e Alex Oliveira (bateria e percussão). “Nós acreditamos que músicas são como memórias. Emocionam, nos trazem boas recordações e nunca ficam velhas”, destacou a vocalista.

Em São Pedro da Aldeia, a banda foi uma das contempladas pelo Edital de Chamamento Público nº 12/2023, lançado pela Secretaria de Cultura, que abriu inscrições para a seleção e contratação de artistas e grupos musicais.

A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre a banda Brasilidade

A banda Brasilidade é composta pelos músicos Danny Cassilhas (voz & violão), Diogo Gonçalves (baixo) e Alex Oliveira (bateria e percussão) – três artistas que acumulam vasta experiência no cenário musical na Região dos Lagos. O trio dedica-se ao resgate e à divulgação das raízes da música popular brasileira ao rememorar canções de grandes compositores nacionais, passando por clássicos de Alceu Valença e Adoniran Barbosa, dentre outros ícones da MPB.