Publicado 07/06/2024 16:51

São Pedro da Aldeia - Neste sábado (8), em São Pedro da Aldeia, terá uma programação especial para os simpatizantes e praticantes de yoga. O evento “Sábado na Praça” será realizado das 8h às 12h, na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), no Centro, com participação livre do público. A iniciativa é organizada pelas empresas Estética & Pilates e Rudra Yoga Shaia, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

No encontro, serão ensinadas técnicas de alongamento, yoga e massagem relaxem quick massage. O evento é sem fins lucrativos e visa ao autocuidado, saúde e bem-estar para a comunidade aldeense. Os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível, garrafinha d’água e uma canga ou tapete de yoga, para uso pessoal.