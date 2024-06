Cavalo-marinho - Rede social

10/06/2024

São Pedro da Aldeia - Um cavalo-marinho foi flagrado nas águas da Laguna de Araruama, em São Pedro da Aldeia, nesta segunda-feira (10). O registro é do Andrey Medeiros, que avistou o animal do deck.



A presença desse gênero de peixes ósseos, o Hippocampus, na laguna é uma boa notícia, pois considera-se que ele é um bioindicador, ou seja, demonstra que a qualidade da água é muito boa ou ótima.



Em 2022, após décadas colapsada devido ao despejo irregular de esgoto, a laguna voltou, como informam pesquisadores da Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, a ter boas condições de balneabilidade. Segundo eles, a melhora teria ocorrido em razão da diminuição de banhistas durante a pandemia e projetos de saneamento básico.



Os cientistas estudavam, há um ano, a presença de animais marinhos em locais hipersalinos, com mais concentração de sal que a água do mar. Os pesquisadores encontraram cavalos-marinhos de diferentes espécies, como o da Patagônia, um animal raro em águas hipersalinas.



Foi nessa época que prefeituras das cidades banhadas pela laguna, para preservar uma espécie tão sensível, começaram a instalar placas para conscientizar a população.



“Por ser um animal muito pequeno e muito sensível e, ao mesmo tempo, atraente, um animal bonito, a criançada gosta de pegar. Então, essa placa vem para conscientizar, mostrar que existe todo um trabalho de pesquisa por trás disso, a preservação do animal que estava em extinção é sinal de revitalização da lagoa”, explicou, à época, Mário Flávio Moreira, secretário de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia.