Moradora de São Pedro da Aldeia ganha prêmio no Domingão do Huck - Divulgação/ Instagram

Moradora de São Pedro da Aldeia ganha prêmio no Domingão do HuckDivulgação/ Instagram

Publicado 11/06/2024 19:33

SÃO PEDRO DA ALDEIA, REGIÃO DOS LAGOS - Uma visita inesperada movimentou a Rua Caxia, no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, neste domingo (9). O apresentador Luciano Huck esteve na cidade, atraindo a atenção dos moradores e causando grande repercussão nas redes sociais.

Segundo informações, a presença de Huck estava relacionada ao quadro “Familhão do Domingão do Huck”, e uma moradora de São Pedro da Aldeia foi a premiada da vez. A identidade da ganhadora ainda não foi divulgada.

Huck compartilhou diversos momentos de sua visita no Instagram, o que gerou muitos comentários e especulações entre os seguidores. Inicialmente, ele não revelou o motivo de sua visita, chegando a editar o áudio de um vídeo onde explicava a razão da viagem. Contudo, a notícia se espalhou rapidamente.

Em um dos vídeos, Luciano Huck estava na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia e agradeceu o apoio logístico da Marinha do Brasil. Além disso, o apresentador aproveitou a visita para conhecer o Programa Forças no Esporte, uma parceria entre a prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Marinha, que beneficia mais de 100 alunos da rede municipal de ensino.

O episódio do quadro “Familhão do Domingão do Huck” com a participação da moradora de São Pedro da Aldeia vai ao ar neste domingo (16).