Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25ª BPM (Batalhão de Polícia Militar) - Divulgação/PM

Publicado 13/06/2024 13:48

São Pedro da Aldeia - Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25ª BPM (Batalhão de Polícia Militar) capturaram em flagrante dois homens por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (12), no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a PM, uma equipe recebeu uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam traficando drogas na localidade. Ao chegarem no local, os policiais avistaram os suspeitos. Um deles dispensou um copo de Guaravita com 30 pinos de cocaína em seu interior e empreendeu em fuga juntamente com o outro.

Após uma breve perseguição, os policiais conseguiram capturar os elementos. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com um deles, de 17 anos, 30 pedras de crack e 10 tubos de skank.

Em seguida, os policiais realizaram uma varredura no local e localizaram uma mochila com mais 100 cápsulas de cocaína e 60 pedras de crack.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à 126ª Delegacia Policial, onde o adolescente foi autuado no ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, permanecendo apreendido e o outro, preso em flagrante.