Junta Militar - Divulgação

Junta Militar Divulgação

Publicado 13/06/2024 14:06

São Pedro da Aldeia - Os homens que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2024 devem ficar atentos ao prazo de inscrições para o alistamento militar obrigatório das Forças Armadas. O alerta é feito pela Junta Militar de São Pedro da Aldeia, que reforça o prazo final para realização do procedimento: 30 de junho.

Além da possibilidade de atendimento presencial na Junta Militar aldeense, o serviço pode ser realizado pelo site https://alistamento.eb.mil.br/ ou pelo aplicativo do Exército Brasileiro.

O morador que não tiver acesso à internet deve procurar a Junta Militar, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 251, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h. É necessário apresentar os originais da Certidão de Nascimento, CPF, identidade e comprovante de residência (contas de água ou luz) com endereço do município, em nome dos pais ou avós, atualizados.

Quem nasceu no ano de 2005 ou antes e ainda não se alistou deverá pagar uma multa para regularizar sua situação. Já os nascidos em 2006, pagarão a multa a partir do dia 1º de julho. Nesse caso, o cidadão deve entrar em contato com o órgão. O atendimento é realizado pela secretária da junta, Fabiana Costa, por meio do número (22) 99820-6424 (WhatsApp).

A Junta Militar ressalta que estar em dia com a documentação é fundamental para que o cidadão não tenha dificuldades ao buscar outros serviços, como a solicitação de passaportes. O não cumprimento das obrigações militares também impede de assumir cargos públicos, mesmo se aprovado em concursos e em matrículas no Ensino Superior, entre outros.

Outros serviços da Junta Militar

A Junta Militar de São Pedro da Aldeia oferece outros serviços além do alistamento militar presencial. O local realiza atendimentos voltados a questões como emissão de certificados de dispensa de incorporação, atestado de desobrigação, verificação da situação militar, segunda via de documentos militares, retificação de dados e segunda via de certificado de reservista, entre outros. Também é feita a seleção dos candidatos, assim como o agendamento das datas que o candidato precisa comparecer pessoalmente para o processo.

Os homens que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2024 devem se alistar até 30 de junho