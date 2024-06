Letrux - Rede social

Publicado 18/06/2024 13:00

São Pedro da Aldeia - Reunindo autoras e artistas contemporâneas famosas local e nacionalmente, São Pedro da Aldeia receberá a 4ª edição do Festival Mulheres de Sal. O evento, que é gratuito e aberto à população em geral, acontece nos dias 28 e 29 de junho, no Solarium Eventos, localizado no bairro Balneário São Pedro. O objetivo é fomentar o protagonismo feminino na literatura.

No dia 28 de junho, a programação é dedicada para a criançada e apresenta um feira literária durante todo o dia. A partir das 14h, o evento inicia com o espetáculo infantil “Cantigas Praieiras” com Sá Soraya. Em seguida, Bela Lopes entretém o público com a oficina de sensibilização à leitura intitulada “Num miado de estrelas”. Encerrando o primeiro dia, terá contação de histórias com “Baobazinho”.

O segundo dia, 29, será repleto de atrações para todas as idades. A programação conta com oficinas e painéis literários com autoras negras e, também, indígenas. Os destaques do dia ficam para os shows do grupo “Encontro de Terça”, a cantora Thati Dias, Letrux que apresenta o álbum “Alfabeto Sonoro” e, finalizando o festival, o coletivo feminino aldeense “Ventarolas” fará um cortejo.