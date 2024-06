Praia das Pedras de Sapiatiba - Divulgação

Praia das Pedras de SapiatibaDivulgação

Publicado 19/06/2024 13:25

São Pedro da Aldeia - A Praia das Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, foi selecionada para a temporada longa do Programa Bandeira Azul neste ano pelo júri nacional. O município segue cumprindo os mais de 30 requisitos obrigatórios para receber a bandeira e os banhistas já contam com banheiros construídos com acessibilidade, torre de observação para os guarda-vidas, além de um caminho acessível na areia. Localizada no bairro Praia Linda, a praia recebe ações de educação ambiental e vai contar com novidades sustentáveis na próxima temporada.



O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, reforçou todo o empenho da gestão pública para manter o marco ambiental da Bandeira Azul. “Esse marco foi conquistado por meio de muito trabalho, tivemos o primeiro passo com as mais de 100 coletas e análises da qualidade da água há dois anos. Seguimos cumprindo os outros requisitos, com uma infraestrutura de apoio ao turismo sustentável, com a acessibilidade e, com isso, a gente atingiu a meta. É um trabalho intersetorial com o aval do Prefeito Fábio do Pastel, que comprou a ideia desde o início. Já passamos pela temporada curta, de quatro meses, e agora, seguimos já para a temporada longa, com um ano de duração”, comentou.



Banhada pela Lagoa de Araruama, a Praia das Pedras de Sapiatiba é uma das primeiras do tipo a ser certificada pelo Programa Bandeira Azul no Brasil. A conquista é um reflexo do compromisso da gestão pública com a excelência ambiental e o turismo sustentável.



O trabalho intersetorial entre as secretarias de Meio Ambiente e Pesca, Turismo, Obras e Desenvolvimento Urbano, Educação e Segurança e Ordem Pública, por meio da Defesa Civil, com direcionamento do prefeito Fábio do Pastel, garantiu a aprovação final do júri internacional.



O Júri Nacional do Programa pré-aprovou 38 praias e 11 marinas, que agora serão recomendadas ao Júri Internacional, que se reunirá em setembro, em Copenhague, Dinamarca, para a decisão final. A previsão é que o resultado seja divulgado em outubro, e a cerimônia de entrega nacional da Bandeira Azul acontecerá no dia 1º de novembro.



A Bandeira Azul é um reconhecimento internacional concedido a praias e marinas que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade ambiental, segurança, educação e gestão. A certificação não apenas realça a qualidade das praias e marinas, mas também promove o turismo sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Praia das Pedras de Sapiatiba Divulgação

Praia das Pedras de Sapiatiba Divulgação

Praia das Pedras de Sapiatiba Divulgação

Praia das Pedras de Sapiatiba Divulgação