Coruja - Divulgação

Coruja Divulgação

Publicado 19/06/2024 18:34

São Pedro da Aldeia - Agentes da Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia realizaram, nesta terça-feira (18), o resgate de uma coruja, dois gambás e um biguá. Os animais silvestres foram levados a um instituto que recebe os resgates voluntariamente para avaliação. Uma vez que estejam em boas condições de saúde, os animais silvestres serão devolvidos ao habitat natural.



A coruja foi resgatada no bairro Fluminense. Segundo a Guarda Ambiental, um morador entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca e informou que a ave foi atingida por um veículo na rua e o mesmo a acolheu em sua casa.



Já no bairro Estação, a Guarda Ambiental encontrou um biguá após o resgate de dois gambás por solicitação de moradores. O guarda ambiental Wellington Proença Prates, que acompanhou a ação, comentou sobre o caso. “A moradora relatou que os filhotes de gambás foram encontrados sozinhos. Como a mãe não apareceu, a moradora solicitou à Secretaria de Meio Ambiente e Pesca o resgate dos mesmos. Próximo à residência onde os gambás foram resgatados, um biguá estava andando desorientado pela rua”, contou.

2 gambás Divulgação

Biguá Divulgação

Os animais foram levados para um instituto em Praia Seca que recebe os resgates de forma voluntária. “Após uma primeira avaliação, aparentemente não há fratura na coruja, mas serão feitos exames para saber se há algum traumatismo. Quanto ao biguá, está com uma das asas quebradas, mas será feito um raio-x para confirmar. Os filhotes de gambá estão bem e foram colocados numa estufa com outros filhotes do mesmo tamanho”, relatou Prates.



A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca reforça a importância da população cuidar e proteger as espécies de animais silvestres que vivem nas áreas urbanas. Com a colaboração dos moradores, a Guarda Ambiental tem a possibilidade de realizar o resgate de forma mais eficiente, sendo possível devolver os animais à natureza ou levá-los a locais de atendimento quando necessário.



A população pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca por meio do telefone (22) 99615-7755. É importante ressaltar que o número de Whatsapp recebe apenas mensagens de texto. O atendimento é realizado das 8h30 às 17h.