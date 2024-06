Foragido sendo preso - Divulgação/PM

Publicado 20/06/2024 13:30

São Pedro da Aldeia - Na tarde desta quarta-feira (19), agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia prenderam um homem foragido da Justiça por crime de roubo. A ação aconteceu na Travessa Alencar G. dos Santos, no bairro Ponta do Ambrósio.



O acusado, identificado como Felipe Porto Duarte, era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca aldeense. Segundo a polícia, ele já possui passagens por crimes de lesão corporal, furto e receptação.



A prisão de Felipe Porto Duarte foi resultado de um trabalho de inteligência da equipe da 125ª DP. Os agentes receberam informações sobre o paradeiro do foragido e, após campana, conseguiram capturá-lo sem resistência.