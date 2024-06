Teatro - Divulgação

Teatro Divulgação

Publicado 24/06/2024 13:20

- A Companhia de Teatro Municipal, equipamento criado pela Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia, está com inscrições abertas para atores e atrizes aldeenses. Para participar das seletivas, o interessado deve comprovar residência no município, ter experiência em teatro e ter idade igual ou superior a 16 anos. As inscrições ficarão abertas até o dia 05 de julho e devem ser realizadas on-line, acessando o formulário eletrônico em: https://forms.gle/mUoegAkN3skCu1hg6 Clique AQUI para acessar o regulamento completo.O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, reforçou o chamamento aos artistas da cidade. “Desde 2022, a Companhia de Teatro Municipal tem realizado um trabalho de excelência com jovens e adultos, por meio de um trabalho contínuo de formação artística, que envolve a montagem e circulação de espetáculos dentro e fora da cidade. Esta é a nossa segunda chamada, mais uma excelente oportunidade para que os atores e atrizes de São Pedro da Aldeia possam mostrar os seus talentos e concorrer a uma vaga na Cia. Desejamos boa sorte a todos os candidatos”, destacou.Ao todo, 14 vagas estão sendo oferecidas. Para concorrer, o candidato deve comprovar atuação artística de, no mínimo, um ano. Os inscritos serão selecionados por meio de análise de portfólio, vídeo de apresentação pessoal e Teste de Habilidade Específica (THE) realizado em duas etapas: a primeira composta por atividade coletiva e a segunda fase individual.Durante os testes, os atores serão submetidos à avaliação de aptidão e do nível do domínio em quesitos como interpretação, capacidade de improvisação e expressão corporal e vocal. A avaliação das performances será feita por uma Banca Examinadora, formada por profissionais da área. As provas de habilidade estão marcadas para acontecer nos dias 8 e 9 de julho, na sede da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, no bairro Nova São Pedro.Regulamentada pela Lei Municipal nº 3.047/2022, a Companhia de Teatro Municipal é o primeiro projeto lançado pela Secretaria Municipal de Cultura voltado à produção teatral e à formação teórica e prática de atores e atrizes. A iniciativa foi criada com o objetivo de fomentar a arte teatral e valorizar os talentos locais, além de proporcionar o desenvolvimento artístico contínuo aos integrantes.O equipamento é coordenado pela atriz, arte-educadora e pesquisadora Anna Fernanda Corrêa, que também atua como instrutora de teatro na Escola de Artes Municipal. A coordenadora conta que o resgate da memória histórica e cultural do município tem sido um dos principais focos de atuação da Cia. “Desde 2023, temos nos dedicado de uma maneira mais profunda a uma pesquisa sobre a identidade cultural de São Pedro da Aldeia, com o objetivo de trazer aos palcos nossas raízes. Em ‘A Casa Feita de Cacos’, por exemplo, mergulhamos em um tema enraizado em nós, aldeenses, a Casa da Flor. Estamos agora nos dedicando a uma nova temática que também explora a memória aldeense. Em breve, nosso novo processo de criação se estenderá aos espaços de memória em toda a cidade para preservar e celebrar nossa história”, disse.Além da dramaturgia documental “A Casa Feita de Cacos”, baseada na vida e obra de Gabriel Joaquim dos Santos, as lista de montagens assinadas pela Companhia de Teatro Municipal incluem o melodrama “Queijo & Goiabada”, inspirado no clássico “Romeu & Julieta”, de Shakespeare, a comédia infantil “Pluft, o Fantasminha” e as peças natalinas “Auto de Natal” e “Toda estrela brilha: uma jornada mágica de Natal”.