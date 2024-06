Homem morto a tiros - Divulgação/PM

Publicado 24/06/2024 16:06

São Pedro da Aldeia - Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (24) no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia. A vítima, ainda não identificada, foi atingida por diversos disparos na região do rosto.

De acordo com informações preliminares, o crime teria sido motivado por uma disputa entre facções rivais que atuam na região. No local do homicídio, foram encontrados projéteis de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há informações sobre a autoria do crime a identificação do homem morto. Ninguém foi preso.