Mostra itinerante - Reprodução

Publicado 26/06/2024 13:45

São Pedro da Aldeia - Tradição em São Pedro da Aldeia, a pesca artesanal será novamente lembrada em mostra neste sábado (29), das 10h às 20h. A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca leva à Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, a mostra itinerante Novos Mestres. O trabalho de resgate cultural será exibido no Dia de São Pedro, padroeiro da cidade e da atividade pesqueira.



Serão exibidos vídeos contando a história da pesca artesanal, além da apresentação de acervos de materiais de pesca e banners com pescadores e embarcações. A iniciativa também faz alusão ao Dia da Valorização da Cultura da Pesca Artesanal no município, conforme instituído na Lei nº 3.188.



O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância de incentivar a cultura pesqueira. “É uma tradição viva na nossa cidade e precisamos destacá-la. Com essa mostra do projeto Novos Mestres, a população será convidada a conhecer um pouco mais dessa cultura tão importante para a nossa região”, comentou.



São Pedro da Aldeia possui importantes comunidades pesqueiras e o trabalho conjunto entre a Prefeitura e instituições busca resgatar a arte da pesca e da construção de embarcações tradicionais, além de garantir mais autonomia aos pescadores artesanais locais.

Projeto Novos Mestres



A mostra foi exibida anteriormente no município na cerimônia de encerramento do projeto Novos Mestres, na Associação de Pescadores do bairro Baleia. Por meio do projeto, os alunos participaram de oficinas de carpintaria e construção naval, além de mecânica naval. O curso foi oferecido de forma gratuita e realizado pelo Instituto Onda Azul, com apoio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



Um dos pontos altos da iniciativa foi a produção de um barco de pesca com motor que será destinado à Associação de Pescadores, assim como todo o material de construção e manutenção adquirido durante as aulas. Um dos objetivos é que a embarcação seja utilizada para realização do turismo de base comunitária. Após a entrega do produto final, cada participante recebeu um certificado de conclusão.



Programação religiosa



O dia do padroeiro, 29 de junho, será marcado por Santas Missas, com início às 8h e às 10h na Igreja Matriz, localizada no Centro. O feriado municipal contará com a tradicional alvorada às 6h. A procissão marítima e terrestre acontece a partir das 16h, seguido da Santa Missa Campal, às 18h. O dia segue com festejos e termina com show católico do diácono Alberto Araújo. Encerrando a programação, no domingo (30/06), às 18h30 terá missa campal e cantina aberta. As ações contam com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio das Secretarias de Turismo, Cultura, Saúde e de Segurança e Ordem Pública.