Publicado 26/06/2024 13:38

São Pedro da Aldeia - Nesta sexta-feira (28), chega à São Pedro da Aldeia, a 2ª edição do Projeto ‘Forró na Praça Circula 2024’. O evento vai integrar a programação da tradicional Festa de São Pedro, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro. As apresentações terão início às 19h30, incluindo performances de dança, do DJ Samuray e show com a banda Roda do Sol. O projeto tem patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), por meio do Edital “Giros RJ” da Lei Paulo Gustavo.



Uma das idealizadoras do “Forró na Praça”, a produtora cultural Josephane Lima destacou a realização do projeto no município aldeense. “Estamos muito felizes em compor, pela primeira vez, a programação da Festa do Padroeiro, celebrando a manifestação cultural do forró, enraizada nas tradições do nosso Nordeste brasileiro. Tivemos uma primeira edição de sucesso em Búzios e agora estamos trazendo o projeto também para São Pedro da Aldeia, reunindo o nosso time de profissionais apaixonados pelo forró. Será uma noite inesquecível com muita música, dança e alegria para toda a família”, destacou.



No clima de São João, a programação será especialmente dedicada aos forrozeiros, admiradores, amantes e adeptos dos ritmos nordestinos. Protagonizadas pela Cia Forró na Praça, as apresentações individuais e em grupo prometem contagiar o público no melhor estilo das festas juninas. A Cia é formada pelos dançarinos Victor Coutinho, Yuri de Carvalho, Guilherme Tiné, Mariana Sena, Juliana Tiné, Grazyelle Costa, Anne Januário e João Luiz Antunes.



Outro ponto alto será o show da banda de forró e baião Roda do Sol, composta pelos músicos Caio Vargas (vocal e cavaquinho), Suelen Jabbour (vocal e triângulo), Hugo Malta (vocal e zabumba) e Gabriel Oliveira (sanfona). O conjunto apresentará uma seleção de sucessos de grandes nomes do gênero, passando por Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença. Durante a programação, a banda também fará a gravação do seu primeiro videoclipe como contrapartida ao Edital nº 13/2023 “Talentos da Aldeia”, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo.



Sobre o Projeto Forró na Praça



Idealizado pelos produtores culturais Josephane Lima e João Luiz Antunes, o Projeto Forró na Praça tem ganhado destaque na Região dos Lagos ao promover, desde 2020, ações de fomento ao forró. O trabalho pioneiro une os segmentos da dança e da música, agregando artistas de renome do circuito forrozeiro nacional.



O projeto ganhou notoriedade graças a ações periódicas promovidas em espaços públicos da região, entre eles a Praça da Cidadania, em Cabo Frio-RJ, que tem sido um dos principais cenários para os bailes “Forró do Forte” e para as aulas gratuitas do forró pé de serra, em parceria com a prefeitura da cidade.



A excelência na operacionalização e produção do projeto resultou, ainda, na seleção e premiação de propostas em diferentes editais de fomento cultural, em nível municipal e estadual, com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Entre as ações patrocinadas por meio das leis de incentivo estiveram o “Baile no Sofá”, desenvolvido durante a pandemia, que reuniu, em mais de 30 lives, DJs, dançarinos, músicos e produtores de forró de diversas regiões do país; e o pioneiro “Forró na Praça Kids”, que teve sua terceira edição realizada este ano em Cabo Frio-RJ, com atrações artísticas, culturais e educativas especialmente dedicadas às crianças.



Em 2023, o projeto foi o único do gênero contemplado pelo Edital de Apoio à Dança nº 09/2023 “Giros RJ”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), entre as 20 propostas habilitadas na categoria “Grupos”. Além de São Pedro da Aldeia, o Projeto Forró na Praça Circula 2024 também já passou por Armação dos Búzios e terá outras duas edições ainda este ano, previstas para os meses de julho e agosto, nos municípios de Arraial do Cabo e Rio das Ostras.



Confira a programação completa da 2ª edição do Projeto Forró na Praça Circula 2024 na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz):



· 19h30 às 19h35 – Abertura do evento



· 19h35 às 19h45 – Apresentação do DJ Samuray



· 19h45 às 20h – Apresentação de Dança Individual (Cia Forró na Praça)



· 20h às 20h05 – Apresentação banda Roda do Sol



· 21h às 21h20 – Apresentação de Grupo de Dança (Cia Forró na Praça)



· 20h às 20h05 – Show banda Roda do Sol



· 20h05 às 21h – 1° set de gravação do videoclipe da banda Roda do Sol



· 21h20 às 21h35 – Apresentação do DJ Samuray



· 21h35 às 21h45 – Apresentação de Dança Individual (Cia Forró na Praça)



· 21h45 às 22h40 – 2° set de gravação do videoclipe da banda Roda do Sol



· 22h40 às 23h – Encerramento

