Servidores protestam na Câmara MunicipalReprodução

Publicado 04/07/2024 13:40

MANHÃ DE PROTESTO

Na manhã desta quinta-feira (4), servidores públicos de Búzios realizaram uma passeata pela Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos, reivindicando a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). O evento reuniu dezenas de trabalhadores, que se manifestaram de forma pacífica, munidos de cartazes, faixas e até mesmo com a presença de palhaços, para chamar a atenção da população e dos vereadores. A passeata seguiu pelas principais ruas da cidade, culminando em frente à Câmara Municipal, onde os servidores aguardam uma resposta dos vereadores sobre a previsão de votação do PCCR.





EM ANÁLISE

O PCCR, que está em tramitação na Câmara Municipal, é uma determinação do Ministério Público e tem como objetivo organizar a estrutura de cargos e salários dos servidores, garantindo maior transparência, justiça e equidade na progressão profissional. O Projeto de Lei Complementar 07/2024 foi encaminhado pelo Poder Executivo na sessão legislativa de terça-feira (2). A matéria está sendo analisada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Esse PLC atualiza os Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município, assim como estabelece diretrizes para o funcionamento da estrutura administrativa e pedagógica no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, Ciência e Tecnologia. Durante o uso da tribuna vereadores questionaram os dados apresentados pelo Poder Executivo, referentes ao impacto orçamentário da proposta. Após o protesto, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Armação dos Búzios Flavio Neves participou da Tribuna Popular na sessão da Câmara para pedir celeridade na análise na aprovação. O PCCR dos Servidores está previsto há 26 anos na Lei Orgânica Municipal, e há 17 no Estatuto do Servidor.